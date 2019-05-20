Микрофинансовая компания «Вэббанкир» оштрафована за нарушение порядка взаимодействия с должником, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Омской области.



Житель Омской области направил в УФССП России по Омской области жалобу в отношении МФК «Вэббанкир».

«Проведенная судебными приставами проверка показала, что гражданину на его телефонный номер и электронную почту от представителей компании поступали текстовые сообщения до шести раз за неделю и до 19 — в месяц, что является административным правонарушением, ответственность за которое предусматривает часть 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»», — говорится в сообщении ведомства.

По итогам проверки судебные приставы составили административный протокол в отношении МФК «Вэббанкир» в соответствии с ч.1 ст.14.57 КоАП РФ и направили на рассмотрение в суд по месту регистрации компании в Москве.

Тушинский районный суд Москвы, рассматривавший дело об административном нарушении, признал компанию виновной «в рассылке сообщений гражданину с превышением допустимых норм, и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 70 тыс. рублей».

На сегодняшний день штраф выплачен в полном объеме.