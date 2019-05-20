Из банковской ячейки в центре Москвы похищено около 5 млн рублей, принадлежащих предпринимателю. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

«Правонарушитель неустановленным пока способом украл из ячейки банка, который расположен по адресу: улица 1905 года, дом 4, 5 миллионов рублей. Деньги принадлежат бизнесмену, который обнаружил хищение и обратился в полицию», — рассказал собеседник агентства.

По факту произошедшего начата доследственная проверка.