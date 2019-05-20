Несмотря на общее отсутствие развития банковского рынка в стране, ИНВЕРСИИ удается успешно привлекать новых клиентов. За прошлый год восемь банков выбрали в качестве универсальной банковской системы ЦАБС «БАНК 21 ВЕК». Помимо этого, в рейтинге IBSI Domestic Sales League Table 2019 в категории «Payments and Card management» был учтен контракт на поставку Системы «InvoPay» в банк-оператор собственной системы денежных переводов физ. лиц.

ИНВЕРСИИ на протяжении многих лет удается подтверждать свой высокий уровень на рынке банковского обеспечения и занимать лидирующие позиции среди отечественных компаний-разработчиков.

IBS Sales League Table — престижный рейтинг, отражающий независимый взгляд на мировой рынок финансовых технологий. Он формируется на основе данных о количестве заключенных ИТ-компаниями контрактов на поставку банковских систем новым клиентам.

Источник: ИНВЕРСИЯ