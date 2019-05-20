Московское УФАС России возбудило дело в отношении банка «Открытие» за нарушение закона о рекламе.

Как говорится на сайте ведомства, кредитная организация распространяла СМС с предложением взять 2 млн рублей в кредит под 13% на специальных условиях. «При этом в рекламе отсутствует часть существенной информации об услуге и условиях ее приобретения. Также в рекламе финансовых услуг должно содержаться наименование банка, осуществляющего предоставление услуги», — поясняет УФАС.

«Если в рекламе кредита содержится хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, а в данном случае «Открытие» указало процентную ставку, то в рекламе должны содержаться также все остальные условия предоставления кредита», — говорится в сообщении ведомства.

Рассмотрение дела назначено на 12 июня. Если нарушение будет доказано, то банку грозит штраф до 800 тыс. рублей.