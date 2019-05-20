Платформа Faktura.ru завершила масштабный редизайн интернет-банка для частных клиентов. Обновленный онлайн-сервис опубликован под именем F.Balance, в соответствии с изменившимся позиционированием платформы, указано в сообщении группы компаний «Центр финансовых технологий», в которую входит поставщик решений для аутсорсинга дистанционного банковского обслуживания Faktura.ru.

В релизе подчеркивается, что «новая архитектура F.Balance на платформе Faktura.ru организует пространство интернет-банка для частных клиентов с учетом актуальных требований к цифровым продуктам… Визуальный язык Faktura.ru лаконичен, прост и интуитивно понятен. Стилистика обновленного интернет-банка соответствует философии бренда и является отражением usability экспертизы Faktura.ru».

Новый интернет-банк адаптирован для всех типов устройств — мобильных (смартфонов и планшетов) и стационарных (компьютеров и ноутбуков). В дизайне нового интернет-банка F.Balance на платформе Faktura.ru использованы только самые необходимые элементы интерфейса, что значительно сократило «зашумленность» пространства, отмечают разработчики.

Они указывают, что, по статистике, 12% клиентов F.Balance заходят в интернет-банк с носимых устройств, используя веб-версию, а не через приложение. «Адаптивная версия интернет-банка позволит пользователям выполнять банковские операции с максимальным комфортом благодаря увеличенной табуляции текстов и «всплывающим» инпутам», — говорится в релизе.

Улучшена иллюстративная часть сервиса: появились поясняющие изображения для части действий, например визуализированы операции по созданию шаблонов и регулярных платежей, раздел доступных для приобретения страховок. Также пользователь при необходимости может переключиться на версию для слабовидящих.

В конце лета прошлого года платформа Faktura.ru сообщала об обновлении своего позиционирования. Продукты Faktura.ru — интернет-банк, мобильные приложения для частных и корпоративных клиентов, а также сервис уведомлений — «обрели визуальную индивидуальность и были впервые выделены в суббренды с именем, цветовым решением, имиджем» (модуль для физических лиц F.Balance, модуль для корпоративных клиентов F.Business и комплексный инфосервис F.Message).



На странице F.Balance отмечается, что клиентами данного решения являются Почта Банк, КБ «Восточный», Абсолют Банк, Нордеа Банк, Балтинвестбанк, Экспобанк, Примсоцбанк и еще 130 банков.