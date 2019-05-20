Ключевые тренды, которые окажут наиболее сильное влияние на банковскую сферу в ближайшие годы, — использование технологий DARQ, персонализация потребностей клиентов, усиление навыков сотрудников, управление рисками кибербезопасности и перевод большинства услуг в круглосуточный режим. Такой вывод содержится в исследовании Banking Technology Vision 2019, которое провела компания Accenture.

Технологии так называемой группы DARQ включают распределенный реестр (D — DLT), искусственный интеллект (A — artificial intelligence), расширенную реальность (R — extended reality), квантовые вычисления (Q — quantum). По мнению 47% участников опроса Accenture — топ-менеджеров и IT-руководителей банков, наибольшее влияние на организации будет иметь искусственный интеллект. 19% респондентов выделили в качестве приоритета квантовые технологии, 17% — системы распределенного реестра, 15% — расширенную реальность. При этом 90% менеджеров уже экспериментируют с одной или несколькими технологиями DARQ.

Второй тренд исследователи формулируют как «применение технологий для персонализации потребностей и достижения нового уровня цифровой близости с клиентом». Умение анализировать и интерпретировать действия пользователей, уважая их конфиденциальность, позволяет создавать качественный индивидуальный сервис, который повышает лояльность клиентов. 85% банковских руководителей считают, что использование цифровой демографии поможет эффективнее понимать потребности клиентов. Почти 30% респондентов ожидают экспоненциального роста объемов цифровых данных о клиентах, которыми будет управлять их организация в течение следующих двух лет.

Третьим трендом эксперты Accenture называют усиление навыков сотрудников с помощью новых технологических инструментов. Более 75% топ-менеджеров уверены: сотрудники обладают более высоким уровнем «цифровой зрелости», чем банковские организации, в которых они работают, и ожидают от работодателя активной цифровой трансформации.

Исследователи отметили необходимость применения в банках концепции «Человек+», в которой каждый работник будет использовать комбинацию своих собственных навыков и знаний вместе с постоянно меняющейся связкой технологий, от искусственного интеллекта до обучающих платформ. Чтобы подобная связка успешно работала, банкам придется уделять большое внимание непрерывному обучению персонала, подчеркивается в исследовании.

Четвертым трендом названо усиление киберзащиты. «Информационные системы банков становятся все более взаимосвязанными с IT-инфраструктурами партнеров, а значит, их потенциальная уязвимость растет», — отмечается в обзоре.

«Наше глобальное исследование подтвердило актуальность темы безопасности для банков сейчас: только 31% опрошенных в вопросах безопасности готовы доверять своим партнерам. И при этом 88% банковских руководителей убеждены, что организации могут стать по-настоящему устойчивыми лишь в том случае, если переосмыслят свой подход к безопасности и будут защищать не только себя, но и созданные ими экосистемы. На мой взгляд, в России это пока один из наиболее недооцененных трендов: высокий уровень кибербезопасности внутри банков может нивелироваться из-за системных уязвимостей в информационных инфраструктурах их партнеров. Вероятно, многие крупные игроки рынка столкнутся с этой проблемой в течение ближайших трех — пяти лет», — комментирует управляющий директор департамента «Услуги для организаций финансового сектора» Accenture в России Ирина Одинаева.

В качестве пятого тренда аналитики назвали перевод большинства услуг в режим 24/7. При этом в настоящий момент, согласно данным исследования, наблюдается разрыв между теорией и практикой: 87% топ-менеджеров банков согласны, что сочетание кастомизации и предложения услуги в реальном времени — основа будущего конкретного преимущества, но лишь 38% опрошенных говорят о том, что их организации ставят в приоритет персонализированный подход к доставке продукта.

Международная компания Accenture предоставляет решения и услуги в области стратегии, консалтинга, цифровизации бизнеса, технологий и операций.



В глобальном исследовании Banking Technology Vision 2019 приняли участие топ-менеджеры и IT-руководители 748 банков из 30 стран мира.