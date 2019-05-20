Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг петербургского Энергомашбанка на уровне «ruB». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «негативный».

Как отмечается в релизе агентства , рейтинг банка обусловлен слабой оценкой его рыночных позиций, адекватным буфером капитала, умеренно низким качеством активов, приемлемой ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

«Негативный» прогноз по рейтингу обусловлен снижением транспарентности структуры собственности банка, а также повышением стратегических рисков его бизнес-модели. Аналитики указывают, что в сентябре — октябре 2018 года произошла смена владельцев банка, в результате которой состав акционеров полностью обновился. Новыми акционерами банка стали 11 физических лиц с долями не более 10% у каждого.

Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительную долю банка на российском банковском рынке и в основном регионе присутствия, а также узкую клиентскую базу (143 заемщика, преимущественно субъекты МСБ). Кроме того, негативное влияние на рейтинг оказывает специфика бизнес-модели банка, ориентированной на кредитование юридических лиц с фондированием преимущественно за счет вкладов физлиц. Текущая структура активов банка характеризуется повышенным уровнем концентрации активных операций на крупнейшем объекте кредитного риска. Также, по мнению агентства, отдельные лица в структуре собственности банка обладают признаками номинальности владения, что может затруднять адекватную оценку реальной концентрации активов на аффилированных с банком сторонах и консервативно оценивается агентством.

«Эксперт РА» указывает, что банк поддерживает значения нормативов достаточности капитала с существенным запасом над регулятивными минимумами. Отмечаются достаточно высокий уровень чистой процентной маржи и приемлемая рентабельность. Для банка характерен повышенный уровень расходов на обеспечение деятельности при адекватном уровне их покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами.

Качество кредитного портфеля банка (это более половины активов) оценивается как умеренно низкое. Кредитный портфель по юрлицам и индивидуальным предпринимателям отличается невысокой диверсификацией по отраслям (в том числе на долю оптовой торговли промышленными товарами приходится 29%).

Ресурсная база банка характеризуется повышенной зависимостью от средств населения, при этом стоимость фондирования находится на адекватном уровне. Запас ликвидности оценивается как приемлемый, но отмечается ограниченный доступ банка к источникам дополнительной ликвидности, в том числе по причине отсутствия портфеля высоколиквидных ценных бумаг.



Агентство видит отдельные недостатки в управлении основными видами банковских рисков и повышенную чувствительность банка к регулятивным рискам. Кроме того, по мнению «Эксперт РА», отдельные члены совета директоров не обладают адекватным банковским опытом. Также агентством отмечается недостаточный уровень диджитализации основных бизнес-процессов банка.