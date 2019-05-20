Банк России видит факторы для снижения ключевой ставки, но есть риски не в пользу такого решения, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.



«Мы говорили, что много аргументов в пользу того, чтобы во втором или третьем квартале снизить ставку. К этим аргументам можно отнести стабилизацию текущей инфляции на уровне, близком к 4%, экономическое давление на цены низкое. Но, с другой стороны, есть фактор повышенных инфляционных ожиданий, поэтому мы будем смотреть другие риски на ближайшем заседании», — сказала она.

Напомним, Банк России два раза за прошлый год повышал ключевую ставку — в сентябре, что стало первым повышением с декабря 2014-го, и в декабре, оба раза — на 0,25 п. п. На последующих заседаниях совет директоров ЦБ сохранял ставку на уровне 7,75%.

