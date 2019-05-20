Оценка годовых темпов трендовой инфляции в апреле 2019 года составила 5,44% после 5,61% в марте. Такие данные опубликовал Банк России.

По данным регулятора, произошедшее снижение по большей части носит технический характер, поскольку связано с уходом из расчета показателя повышенных темпов роста прошлых годов.

«Оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, который не включает в себя инфляционный всплеск конца 2014 — начала 2015 года, составила 4,20% в апреле после 4,18% в марте. Это указывает на сохранение инфляционного давления на потребительском рынке на уровне, незначительно превышающем цель по инфляции», — пояснили в ЦБ.

В ближайший год трендовая инфляция может снизиться еще больше по тем же техническим причинам, так как из окна расчета будут исключаться высокие значения инфляции конца 2014 — начала 2015 года. «Техническое» замедление трендовой инфляции нельзя будет интерпретировать как уменьшение инфляционного давления, добавил регулятор.