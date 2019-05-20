ЦБ РФ не видит дополнительных рисков от возможного включения России в американский список стран, манипулирующих своей валютой, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая в Госдуме.

«Пока никаких фактических, реальных рисков мы не видим, — сказала Юдаева. — Я думаю, что дополнительных рисков по отношению к тем, которые у нас и так с точки зрения Соединенных Штатов уже есть, — здесь говорить о больших рисках, наверное, не приходится».