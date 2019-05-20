Проект был реализован в результате совместной работы специалистов Банка ЗЕНИТ, сети магазинов «БашМаг», компании Profindustry и группы компаний ЛАНИТ.



Онлайн-инкассация обеспечивает зачисление средств на расчетный счет компании в режиме онлайн, осуществляет автоматический пересчет и проверку подлинности банкнот, а также хранение наличных денег до инкассации. Сотрудники магазинов могут самостоятельно инкассировать выручку в любое удобное время, не выходя за пределы торговой точки. После внесения денег в автоматизированную депозитную машину (АДМ) ответственность за их сохранность переходит к банку. Сервис позволяет оптимизировать логистику и снизить риски, связанные с недостачей или хищением денежных средств.



Решение базируется на разработанном компанией «ЛАН АТМсервис» (входит в группу ЛАНИТ) программном обеспечении «Авто-инкассация ритейла AVIR» для авторизации, обработки и зачислении на счет наличной выручки.



«Выручка большинства наших клиентов, работающих в сфере торговли и сервиса, накапливается в торговом зале в течение нескольких дней до инкассации. При этом обеспечить сохранность выручки — задача клиента, — отметил Дмитрий Юрин, Заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ. — Подготовка к инкассации требует пересчета и упаковки банкнот в инкассаторские сумки, заполнения сопроводительных документов. Это сложно, долго и дорого. Использование новой услуги разгрузит персонал, снизит риски и ускорит зачисление средств на расчетный счет».



«Оптимизация инкассации с Moniron ADM 9 способствует эффективному развитию бизнеса и обладает рядом преимуществ: экономия времени при инкассации, минимизация рисков и повышение безопасности. Можно с уверенностью говорить о том, что это одно из самых перспективных направлений автоматизации обработки наличной выручки», — отметили в пресс-службе сети «БашМаг».



«Плодотворное сотрудничество с Банком ЗЕНИТ и компанией «БашМаг» позволило нам провести большую работу по оптимизации наличного денежного обращения. Использование инновационного сервиса решает многие проблемы клиента, связанные с обработкой наличных денег», — рассказал Сергей Барсуков, президент Profindustry.



«Мы рады растущему интересу банков к АДМ. Эти новации требуют относительно небольших инвестиций и открывают широкие возможности для развития бизнеса и реализации совместных проектов по автоинкассации наличной выручки в сетевом ритейле», — прокомментировал Андрей Владимиров, генеральный директор «ЛАН АТМсервис».