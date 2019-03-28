Защита обжаловала в кассационной инстанции арест топ-менеджера Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

«Поступила кассационная жалоба на решение Басманного суда от 16 февраля», — сказали в суде.

В начале марта Мосгорсуд признал законным арест топ-менеджера.

Басманный суд столицы в рамках дела о хищении 2,5 млрд рублей ранее на два месяца арестовал американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пять человек.

Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс., заявляет СК РФ.