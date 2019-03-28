Комиссия на отправку долларов, рублей и евро с выплатой в той же валюте снижена до 0,5%.

«В 2018 году из Грузии в Россию по системе Юнистрим было отправлено более 850 млн рублей. Желая создать нашим клиентам наилучшие условия, мы запустили акционный тариф, который позволит им значительно сэкономить. Стандартная комиссия Юнистрим на моновалютные переводы по этому направлению составляла 0,95%. Сейчас же можно отправить деньги по тарифу всего 0,5% вне зависимости от размера перевода», — рассказал Шерзод Махмудов, директор департамента по развитию продаж и сопровождению банков-партнеров в странах ближнего зарубежья.

Совершить денежный перевод по системе Юнистрим можно в любой из 745 точек обслуживания по всей Грузии.