Проведенная Главной военной прокуратурой (ГВП) проверка установила, что обвиняемые по делу экс-руководители аффилированного с военным ведомством ОАО «Воентелеком», помимо уже вмененных им хищений на 460 млн рублей при поставках маршрутизаторов секретной связи, еще и завысили на 275 млн рублей стоимость телекоммуникационного оборудования, сообщает «Коммерсант» .

В 2013 году «Воентелеком» заключил с Минобороны долгосрочный контракт на оснащение военных объектов телекоммуникационным оборудованием. ОАО привлекло к проекту близкие к его руководителям АО «НИИ «Масштаб» и ЗАО «ИВК», которые, по версии проверяющих, существенно завысили стоимость проведенных работ и материалов. Более того, и сама продукция, считает военный надзор, оказалась «не соответствующей оговоренным в контракте техусловиям». За четыре года сотрудничества руководители «Воентелекома» и аффилированных с ним компаний, по мнению проверяющих, нанесли Минобороны ущерб в размере более 275 млн рублей.

Материалы проверки переданы для принятия процессуального решения в Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СКР). Если там сочтут выводы проверяющих обоснованными, дело о совершенных через «Воентелеком» аферах пополнится новым эпизодом, а его фигуранты из числа бывших руководителей компании получат дополнительные обвинения в особо крупном мошенничестве.

Ранее подсчитанный следствием ущерб от сотрудничества оборонного ведомства с «Воентелекомом» составил около 460 млн рублей. Были задержаны и арестованы по обвинению в особо крупном мошенничестве прежний замдиректора фирмы Олег Савицкий, курировавший контракт по оцифровке, и предполагаемый автор аферы с переделкой маршрутизаторов, бывший советник гендиректора «Воентелекома» Дмитрий Семилетов. Кроме того, под домашний арест была заключена гендиректор ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина, выполнявшая работы по оцифровке военной связи на субподряде у «Воентелекома».

Оценив изъятую при обысках бухгалтерскую документацию фирмы, ГВСУ установило, что сам «Воентелеком» получил на госконтрактах «всего» порядка 10 млн рублей. Основная же часть незаконной прибыли распределилась между привлеченными генподрядчиком фирмами-посредниками. Обе они оказались так или иначе связаны с гендиректором «Воентелекома» Александром Давыдовым. Привлекать к ответственности родственников и бывших коллег Александра Давыдова ГВСУ не стало, а самого бизнесмена задержали через три недели после обысков в «Воентелекоме» и определили по решению суда в СИЗО с соответствующими обвинениями.

Весной этого года признали вину и согласились на сотрудничество со следствием Семилетов и Савицкий. Благодаря показаниям раскаявшихся следствию удалось установить, что предполагаемые мошенники пользовались особой благосклонностью бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи Минобороны Александра Оглоблина. Генерал-майор подписывал сомнительные контракты и расплачивался с поставщиками, выполняя по поручению своего ведомства функции заказчика модернизации. В минувшем мае к группе уже арестованных и обвиняемых вероятных мошенников из числа гражданских присоединился и он.