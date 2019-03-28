Объем поручительств бизнесу Татарстана, выданных Гарантийным фондом республики в первом квартале текущего года, составил 411 млн рублей.

Это позволило малым и средним предприятиям привлечь более 1,05 млрд рублей кредитного финансирования, сообщает TatCenter .

По словам директора Гарантийного фонда РТ Тимура Темиргалиева, рост объема поручительств превысил 80% по сравнению с январем-мартом 2018 года. Динамику Темиргалиев объясняет повышением экономической активности предпринимателей республики.