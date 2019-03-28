Почта Банк не видит рисков перегрева на рынке розничного кредитования, сказал первый заместитель президента — председателя правления банка Георгий Горшков в ходе конференц-кола.

«Мы являемся одним из крупнейших игроков на рынке розничного кредитования. Очень хорошо видим эти сегменты. Если брать сегмент кредитов наличными, то он продолжает развиваться активными темпами и там не видим никакого перегрева. Особенно учитывая тенденцию на снижение ставок на кредиты наличными, которую фиксировали весь 2018 год. Если вы посмотрите суммы кредитов, которые выдают разные банки, то увидите значительную разницу в средних суммах. Это косвенно доказывает, что банки четко ориентируются на располагаемый доход», — сказал Георгий Горшков.

«В целом значительного риска мы не видим», — заключил он.