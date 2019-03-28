Госдума принял в третьем, окончательном чтении закон, усиливающий защиту прав миноритарных акционеров.

Документ предоставляет акционерам публичного общества преимущественное право приобрести вновь размещаемые дополнительные акции новой категории и конвертируемые в них эмиссионные ценные бумаги либо дополнительные привилегированные акции с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций публичного общества. При этом такие акции и иные эмиссионные ценные бумаги размещаются посредством открытой подписки.

Также преимущественным правом приобретения дополнительных акций общества наделяются и владельцы привилегированных акций, если выпуск привилегированных акций новых типов влияет на размер или порядок выплаты дивидендов по имеющимся у них акциям.

Учтены изменения об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг нового типа привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и порядке определения цены выкупа акций, обращающихся на организованных торгах — цена выкупа должна быть не меньше средневзвешенной цены акций на организованных торгах за шесть месяцев.