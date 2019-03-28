Альфа-Банк принял решение о присоединении коллекторского агентства «Сентинел кредит менеджмент». Об этом Банки.ру сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Альфа-Банк принял решение интегрировать коллекторское агентство «Сентинел кредит менеджмент»… В банк переходят сотрудники в количестве порядка 650 человек, в основном, выездные взыскатели. После передачи процессов, связанных с работой по портфелю Альфа-Банка, компания продолжит работать как профессиональное коллекторское агентство», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что завершение интеграции запланировано на конец II — начало III квартала 2019 года.