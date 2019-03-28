Операционным директором Московского Кредитного Банка назначена Татьяна Зыкова. Как уточняется в сообщении финучреждения, она будет отвечать за его операционную деятельность и возглавит создаваемый в МКБ операционный департамент.

«Татьяне Зыковой предстоит реализовать в сжатые сроки довольно сложные задачи: выделение операционной функции в отдельное структурное подразделение, внедрение системы нормирования операций, разработку, защиту и запуск инициатив по повышению операционной эффективности», — пояснила директор по персоналу МКБ Алена Ефремова. «Автоматизация, роботизация и увеличение скорости обработки клиентских операций, повышение уровня их безошибочности — это сложнейшие, но в то же время очень важные процессы, которые предстоит отладить Татьяне и ее команде», — подчеркнула она.

Из релиза МКБ следует, что Зыкова — новый человек в банке. В целом же в банковской сфере она работает более 18 лет. Свою карьеру в банках начала в 2000 году в Мосстройэкономбанке. В 2006 году перешла на работу в Бинбанк, где прошла путь от начальника отдела сопровождения операций с пластиковыми картами до руководителя операционного блока.



Зыкова в 2002 году окончила Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики по специальности «прикладная математика», в 2005 году — Финансовый университет при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит».