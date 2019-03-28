Счетная палата проведет ряд контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Министерстве экономического развития РФ, следует из перечня мероприятий контрольно-счетного ведомства на 2019 год.

СП оценит эффективность размещения и использования средств Фонда национального благосостояния, в том числе направленных на финансирование инфраструктурных проектов, проверит использование средств займа Международного банка реконструкции и развития при реализации проекта «Развитие системы государственной статистики — 2» в 2008—2018 годах, а также оценит результативность мер, направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства в 2017—2018 годах и за истекший период 2019 года, указывает ТАСС.

Кроме того, аудиторы планируют оценить результативность мер по бюджетной консолидации и снижению уровня дотационности субъектов РФ. Соответствующие меры проводятся в рамках выполнения соглашений, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов и повышение качества управления региональными финансами.



Отдельно Счетная палата проверит в МЭР реализацию национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», включая оценку сбалансированности целей, задач, показателей, мероприятий и финансовых ресурсов, а также его соответствие долгосрочным целям социально-экономического развития РФ.