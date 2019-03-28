Счетная палата проведет в госкорпорации «ВЭБ.РФ» комплексную проверку реализации стратегии развития до 2021 года и бизнес-модели деятельности. Это следует из перечня контрольных экспертно-аналитических мероприятий ведомства на 2019 год.

Предполагается, что СП будет проверять работу госкорпорации по реализации стратегии в период с 2016 по 2018 год включительно, уточняет ТАСС. Кроме того, ведомство проверит фактический объем предоставления и возврата бюджетных кредитов из федерального бюджета за 2018 год и задолженности по бюджетным кредитам в госкорпорации.



Также Счетная палата проверит обоснованность и эффективность сделанных с 2016 году вложений ВЭБа в акции дочерних компаний, деятельность которых соответствует приоритетным направлениям инвестирования в национальную экономику.