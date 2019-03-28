В сервисе денежных переводов по Ф. И. О. и номеру телефона в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» запущены новые направления. Так, мгновенные переводы теперь можно совершать в страны СНГ и ближнего зарубежья, а в дальнейшем список стран будет расширяться, сообщили в Сбербанке .

Стоимость услуги составляет 1% от суммы перевода вне зависимости от страны назначения. Для переводов в валюте предусмотрен льготный курс конверсии.



Чтобы совершить перевод с карты Сбербанка, нужно иметь установленное на смартфоне на платформе Android мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Услуга доступна в разделе «Переводы за рубеж». Пользователю нужно выбрать страну назначения и указать Ф. И. О. и номер телефона получателя. Перевод можно получить наличными в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения.