Сбербанк запустил на официальном сайте первую версию каталога франшиз, где можно выбрать готовую бизнес-модель в соответствии со своими возможностями и воспользоваться другими сервисами для бизнеса от Сбербанка и его партнеров. При этом в каталоге доступны франшизы с объемом инвестиций от 400 тыс. до нескольких миллионов в разных отраслях.

Как говорится в сообщении кредитной организации, на сайте банка можно также воспользоваться дистанционным сервисом по регистрации бизнеса и открытию счета, ознакомиться с доступными инструментами финансирования развития действующего бизнеса, заказать экспертизу инвестиционного проекта на основании имеющихся у банка данных.

Пользователям каталога предлагаются аутсорсинг бухгалтерского учета, подключение облачных сервисов для упрощения и автоматизации бизнес-процессов и специальные условия от продавцов франшиз.

Также клиенты могут воспользоваться возможностями пакета услуг «Легкий старт», в том числе открытием расчетного счета и его обслуживанием за 0 рублей.