В июне фонд закроет реестр обращений для оказания поддержки вкладчикам ТФБ, ИнтехБанка и «ТФБ Финанса».
На 2 апреля текущего года Республиканский фонд поддержки (РФП) принял 6,8 тыс. заявлений на 1,9 млрд рублей. 3,5 тыс. заявлений поступили от физических лиц и 3,3 тыс. — от юридических лиц. Выплаты в сумме 557,7 млн рублей от РФП получили 2,76 тыс. вкладчиков.
РФП получил почти 2 тыс. заявлений от физических и юридических лиц на оказание поддержки, из них 335 обращений поступило от вкладчиков ООО «ИК «ТФБ Финанс», сообщает TatCenter.
При этом 14 июня 2019 года фонд закрывает реестр обращений для оказания поддержки пострадавшим вкладчикам ПАО «Татфондбанк», ПАО «ИнтехБанк» и «ТФБ Финанс».
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