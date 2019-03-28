На 2 апреля текущего года Республиканский фонд поддержки (РФП) принял 6,8 тыс. заявлений на 1,9 млрд рублей. 3,5 тыс. заявлений поступили от физических лиц и 3,3 тыс. — от юридических лиц. Выплаты в сумме 557,7 млн рублей от РФП получили 2,76 тыс. вкладчиков.

РФП получил почти 2 тыс. заявлений от физических и юридических лиц на оказание поддержки, из них 335 обращений поступило от вкладчиков ООО «ИК «ТФБ Финанс», сообщает TatCenter .

При этом 14 июня 2019 года фонд закрывает реестр обращений для оказания поддержки пострадавшим вкладчикам ПАО «Татфондбанк», ПАО «ИнтехБанк» и «ТФБ Финанс».