Об этом сообщил начальник управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Алексей Грибков на OFFICEPARTY.
Банк «Ренессанс Кредит» во II квартале 2019 года прекратит взимать комиссию за оплату коммунальных услуг по дебетовым картам. Об этом сообщил начальник управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Алексей Грибков в рамках OFFICEPARTY, прошедшего в Банки.ру.
«Оплата коммунальных услуг без комиссии именно по дебетовым картам станет возможна со второго квартала этого года», — пояснил он.
OFFICEPARTY — это новый формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга.
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