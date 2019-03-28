Ассоциация «Электронные деньги» подготовила и направила в ЦБ для согласования меморандум, призванный урегулировать взимание комиссий за неактивные электронные кошельки.

Инициатором документа стал Банк России, сообщает «Коммерсант» . Как отметили в ЦБ, после проведенного анализа проблемы инициировано взаимодействие с основными участниками рынка электронных денежных средств (ЭДС), а также Ассоциацией участников рынка электронных денег. При этом целью документа является унификация процессов операторов кошельков с потребителями финансовых услуг, а также защита прав и интересов последних, пояснили в ЦБ.

Как следует из текста меморандума, установление платы за неактивные кошельки считается правом оператора. Но реализовано оно может быть не ранее чем через год неиспользования кошелька, а размер комиссии не может превышать 10 рублей в день. Также оператор обязан информировать клиента о тарифах до принятия его на обслуживание в доступной форме, направлять не менее двух уведомлений о скором взимании за неактивный кошелек, не менее чем за месяц до списания средств и не позднее чем за три дня до взимания комиссии.

Сейчас каждый оператор работает по собственным правилам. Например, кошелек «Рапида» становится неактивным через год, а весь остаток средств списывается в пользу оператора через две недели после признания неактивным. По кошельку Qiwi плата взимается после 180 дней неактивности по 10 рублей в день, вплоть до обнуления счета. Если на счете более 4,5 тыс. рублей, комиссия выше. В «Яндекс.Деньгах» кошелек признается неактивным через два года, комиссия составляет 270 рублей в месяц. WebMoney Transfer и PayPal комиссии не взимают.

В Qiwi-банке, выступающем оператором кошельков «Рапида» и Qiwi, заявили о готовности подписать меморандум.

В «Яндекс.Деньгах» также подтвердили подписание меморандума, заверив, впрочем, что «не планируют ухудшать условия, поднимая плату и списывая ее раньше, чем сейчас»

Однако эксперты не считают меморандум бессмысленным, отмечая его необходимость, даже если «лишь один игрок выбивается из общей картины, меморандум нужен».