Президент России Владимир Путин потребовал до конца весенней сессии парламента принять закон по защите и поощрению капиталовложений.

«В целях поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности в Российской Федерации обеспечьте внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и принятие в период весенней сессии 2019 года федерального закона, направленного на защиту и поощрение капиталовложений», — поручил глава государства премьер-министру Дмитрию Медведеву. Путин дал срок исполнения до 1 июля 2019 года.

Кроме того, глава государства поручил премьер-министру при внесении в НК РФ неналоговых платежей предусмотреть переходный период, в который не будет применяться наказание за их неуплату. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 декабря 2019 года.

«При подготовке проекта федерального закона о включении в Налоговый кодекс РФ неналоговых платежей предусмотрите установление переходного периода, в течение которого плательщики таких платежей, совершившие деяния, связанные с их неуплатой или неполной уплатой, не будут привлекаться к уголовной ответственности», — говорится в поручении главе Кабмина.