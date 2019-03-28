Промсвязьбанк запустил мобильный платежный сервис Samsung Pay для оплаты всеми картами платежной системы «Мир», эмитированными Промсвязьбанком.

Подключив карту «Мир» к электронному кошельку Samsung Pay, клиенты могут оплачивать покупки без предъявления карты со всех совместимых с сервисом смартфонов и носимых устройств Samsung.

Также сервис позволяет совершить покупку по карте «Мир» даже через те платежные терминалы, которые не поддерживают бесконтактные платежи.

В приложении реализована трехуровневая защита, которая поддерживает высокий уровень безопасности платежных операций по карте: токен вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужке глаз или ПИН-коду приложения для каждой попытки оплаты.