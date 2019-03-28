Сервис позволяет совершить покупку по карте «Мир» даже через те платежные терминалы, которые не поддерживают бесконтактные платежи.
Промсвязьбанк запустил мобильный платежный сервис Samsung Pay для оплаты всеми картами платежной системы «Мир», эмитированными Промсвязьбанком.
Подключив карту «Мир» к электронному кошельку Samsung Pay, клиенты могут оплачивать покупки без предъявления карты со всех совместимых с сервисом смартфонов и носимых устройств Samsung.
Также сервис позволяет совершить покупку по карте «Мир» даже через те платежные терминалы, которые не поддерживают бесконтактные платежи.
В приложении реализована трехуровневая защита, которая поддерживает высокий уровень безопасности платежных операций по карте: токен вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужке глаз или ПИН-коду приложения для каждой попытки оплаты.
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