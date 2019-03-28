Партнерам удалось обеспечить обработку нескольких сотен тысяч бухгалтерских операций в день и десятки миллионов операций в месяц – объем транзакций крупной страховой компании, обслуживающей более 5 млн человек по всей стране.

За счет внедрения решения Diasoft Insurance Finance удалось достичь повышенного уровня детализации учета страхового и инвестиционного портфеля КАПИТАЛ LIFE, а также ускорения процессов формирования отчетности разных типов. Детализация загрузки учета страховых резервов в разрезе договоров привела к увеличению количества бухгалтерских операций в 4 раза, что потребовало ускорения загрузки данных в 100 раз.

«От лица КАПИТАЛ LIFE благодарю экспертный совет премии за высокую оценку нашего совместного проекта с компанией «Диасофт». Благодаря решению Diasoft Insurance Finance мы получили возможность принципиально увеличить скорость формирования различных видов отчетности в соответствии с новыми требованиями законодательства», – отмечает Ольга Ковальчук, руководитель департамента бухгалтерского учета и отчетности КАПИТАЛ LIFE.

«Мы гордимся проектом с КАПИТАЛ LIFE. Команда «Диасофт» получила уникальный опыт по настройке детализированного учета – подобного в нашей многолетней практике работы со страховыми компаниями до сих пор не было. Безусловно, получение премии – общая заслуга наших команд, и мы надеемся, что проделанная работа послужит для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества наших компаний», – комментирует Александр Будник, директор департамента страхования компании «Диасофт».

Церемония награждения ежегодной премией инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD-2018 состоялась в девятый раз. Организатором премии является деловой журнал «Банковское обозрение».

ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» (КАПИТАЛ LIFE)

КАПИТАЛ LIFE – крупнейшая агентская компания на российском рынке страхования жизни. КАПИТАЛ LIFE обладает крупнейшим уставным капиталом на рынке страхования жизни – 4,1 млрд. руб. Компания КАПИТАЛ LIFE является лидером по объемам выплат клиентам по данным ЦБ РФ за 2014-2018 гг. Представительства компании расположены практически во всех регионах страны, численность сотрудников компании превышает 10 тыс. человек. КАПИТАЛ LIFE обеспечивает благополучие более 5 млн. человек.

КАПИТАЛ LIFE является членом Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Ассоциации Страховщиков Жизни (АСЖ). В 2015 году компания была внесена Банком России в список системно значимых страховых организаций страны. В 2018 году АКРА присвоило КАПИТАЛ LIFE кредитный рейтинг на уровне BBB(RU), прогноз стабильный.

В феврале 2019 года КАПИТАЛ LIFE подписала Соглашение о стратегическом сотрудничестве с Государственной корпорацией Ростех.

КАПИТАЛ LIFE – обладатель оценки «Знак качества» клиентского сервиса на уровне A1 от аналитического агентства БизнесДром – «наивысший уровень качества услуг». КАПИТАЛ LIFE – многократный лауреат премий INVESTOR AWARDS, «Финансовая элита России», «Финансовый Олимп», «Время инноваций», «Финансовая сфера» и «Права потребителей».

Источник: Компания «Диасофт»