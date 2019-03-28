Менее половины (47%) должников испытывают финансовые затруднения и поэтому отказываются возвращать долг, говорится в опросе неплательщиков, проведенном Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Как сообщили РБК в ассоциации, треть (30%) из тех, кто сослался на финансовые трудности, не хотят платить по долгам из-за снижения собственных доходов, а еще 20% из них говорят о том, что не могут справиться с текущей долговой нагрузкой. Также 18% утверждают, что недавно потеряли работу, 17% в этой категории ссылаются на рост цен, который ударил по их бюджету. Около 10% признались, что недавно потратили крупную сумму на отпуск и другие незапланированные покупки, а 5% из тех, у кого нет денег на оплату долга, мотивируют это семейными обстоятельствами.

Вторая по популярности причина не платить (13% неплательщиков) — должник не согласен с озвученной суммой долга. Еще 9% респондентов считают, что через суд они могут добиться уменьшения размера задолженности. Еще 7% опрошенных уверены, что полученные деньги возвращать им не придется вообще. Столько же среди отказников изначально не понявших условия кредитования. 4% опрошенных заявили, что не знают, как можно оплатить просроченный кредит.

В некоторых случаях, следует из исследования НАПКА, должники готовы погасить просроченный долг не деньгами, а «натурой»: овощами-фруктами со своего участка, домашними животными, ценными бумагами, за счет получения налогового вычета. Также они готовы отработать долг (сделать ремонт или выйти на работу охранником по ночам).

Собранная НАПКА выборка охватила около 1 млн должников, опрошенных коллекторами по телефону в течение всего 2018 года. В исследовании учитывались только те, кто отказывался возвращать долг. Таким образом, в настоящий момент в работе у коллекторских агентств находится примерно 6,5 млн переуступленных банковских долгов на сумму свыше 1 трлн рублей.