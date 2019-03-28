Минэкономразвития РФ планирует создать онлайн-помощника для малых и средних предпринимателей (МСП) на электронном государственном портале «Госуслуги Бизнес». Сервис поможет узнавать о мерах господдержки под конкретный вид бизнеса и подавать на них заявку, сообщила в четверг ТАСС замдиректора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Олеся Тетерина.

По ее словам, до конца года министерство планирует на базе портала «Госуслуги Бизнес» создать маркетплейс всех видов господдержки от профильных институтов развития и федеральных органов, включая также информационную поддержку. Создание помощника планируется вторым этапом — после официального запуска маркетплейса.

«Мы думаем над возможностью внедрения онлайн-помощника на портал госуслуг. Он будет работать наподобие «Алисы», как у «Яндекса», — помогать предпринимателям ориентироваться во всех видах господдержки, предлагая максимально нужную услугу под конкретный вид бизнеса», — сказала Тетерина.

Она добавила, что через этого помощника можно будет подать заявку на получение того или иного вида услуг, отслеживать статус заявки и в оперативном режиме общаться с представителями госорганов.