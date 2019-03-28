На ежегодном 16-й Форуме о технологиях для банков B+S Технологичный банкинг BSS представила два кейса про эффективные сервисы. На секции «Развиваем клиентский сервис» эксперт BSS Илья Никушин рассказал, как за 6 месяцев с платформой Digital2Go войти в рейтинг Markswebb. А руководитель направления развития голосовых продуктов и интеллектуальных сервисов самообслуживания Юрий Ледаков на секции «Совершенствуем бизнес-процессы» говорил о нейротехнологиях BSS - «Омниканальные системы самообслуживания - эффективные инструменты для развития бизнеса».

Новая платформа BSS Digital2Go стала настоящим открытием осени 2018 года, когда сразу вошла с решением для МСБ в ТОП 5 рейтинга эффективности интернет-банков Business Internet Banking Rank 2018. Закономерно, что решение для МСБ на платформе Digital2Go сразу привлекло внимание многих банков. В нескольких уже идут проекты внедрения, а в Банке Восточный, после пилотного тестирования, взят курс на масштабирование решения на все отделения по всей территории РФ.

В чем актуальность этого решения? Стоит сразу сказать, что его концепция невероятно проста, открыта, человечна и близка каждому «малому» предпринимателю. Изначально решение проектировали не для «сотрудника», а для человека и весь Customer experience разрабатывался максимально очеловеченным. Во главу угла ставится удобство повседневных операций и доступность решения насущных задач. Важным фактором, обеспечившим успех, стало активное участие в производственном цикле создания нового продукта специалистов Markswebb, обладающих глубокой экспертизой и пониманием, каким должен быть правильный интернет-банк.

Что же получилось в итоге? Удобный Dashboard – до всех главных действий один клик. На первый экран вынесено все самое необходимое: состояние счетов, входящие и исходящие платежи, создание платежа, получение выписки, главные события, единая лента операций, информация о блокировках и арестах средств на счете. Быстрый и простой интеллектуальный полнотекстовый поиск. Достаточно набрать два-три знака, чтобы появились релевантные подсказки. Автозаполнение. Наиболее интересной с точки зрения пользователей остается функция автозаполнения данных нового контрагента по ИНН из баз ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

А еще инфографика, новая форма платежа, фотоплатеж, маркетплейс. Пользователь останется довольным. Но и банк получает с решением эффективные инструменты. Быстрый Time2Market, открытое API, развитое SDK, стабильная и постоянно поддерживаемая платформа для цифровой экономики, лучшие практики в разработке пользовательских интерфейсов – вот что позволяет в короткие сроки выводить на рынок новые, качественные и стабильные сервисы и продукты.

Второй кейс BSS посвящен хайповой теме искусственного интеллекта. Компания активно развивает нейротехнологии и уже имеет примеры успешных внедрений, рабочих систем, а значит, повод для гордости. Виртуальный помощник «Алеся» в БПС-Сбербанке завоевала престижнейшую премию в области контакт-центров и обслуживания клиентов «Хрустальная гарнитура» в номинации «Лучшее применение автоматизации, роботизации и искусственного интеллекта» раздела «Награды за инновации и эффективные технологии». Она победила среди 13 участников номинации по результатам голосования 130 компетентных членов жюри.

Итак, чем обусловлена такая убедительная победа? В основе «Алеси» технологии машинного обучения BSS. Распознавание речи, в том числе слитной, естественной речи на большом словаре, речевая аналитика, анализ эмоционального состояния, биометрия по голосу, семантический анализ, голосовое управление. Эти технологии позволяют нейроботу уверенно отвечать на современные вызовы в контакт-центрах. А именно, рост запросов от клиентов по разным каналам, требование оперативных ответов без задержек, стремление к эффективному, персонифицированному обслуживанию. В итоге нейробот обеспечивает автоматизацию 24х7, снижение расходов, повышение лояльности клиентов, получение дополнительных доходов, усиление имиджа современной, инновационной компании и укрепление безопасности.

Форум B+S прекрасная площадка для знакомства участников с лучшими кейсами использования современных технологий. BSS делится успешными кейсами, чтобы банки находили новые источники повышения эффективности и роста доходов.

Источник: Компания BSS