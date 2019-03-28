В престижном списке КБ «Кубань Кредит» занял на 24 место. Выводы аналитиков основаны на публичных данных, статистике Банка России по состоянию на 1 января 2019 года и результатах анкетирования кредитных учреждений.

Банк «Кубань Кредит» выдал в 2018 году ипотечных кредитов на сумму порядка 4,1 млрд рублей, что на 6,6% превышает показатель 2017 года.

В исследовании приняли участие банки, на которые приходится, по оценкам Агентства, более 99% ипотечного рынка по объемам выдач.