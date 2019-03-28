Квалифицированная электронная подпись – это юридически значимый аналог личной подписи. Уникальность КЭП от КБ «Кубань Кредит» заключается в том, что ее можно использовать как для работы с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО), так и при электронном документообороте с государственными и муниципальными органами. Среди них - Портал государственных услуг, Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая служба, ЕГАИС, группа электронных площадок OTC.ru, портал Росимущества и многие другие.

После оформления электронной подписи клиенту становится доступен обширный перечень банковских и небанковских услуг в режиме онлайн. В частности, он может оперативно и безопасно совершать платежи в рублях и иностранной валюте, получать выписки по счетам за любой период времени, оформлять паспорта сделок и распечатывать их в своем офисе с электронной подписью банка, передавать информацию в рамках договоров, заключенных с банком.

Для того, чтобы получить USB-носитель с квалифицированной электронной подписью, необходимо открыть в Банке расчетный счет и подключиться к системе ДБО.