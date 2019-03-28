Государственная Транспортная Лизинговая Компания провела открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг детектива (сыскных услуг в интересах компании). Участвовать в конкурсе могли субъекты малого и среднего предпринимательства. Конкурс был признан не состоявшимся в связи с поступлением только одной заявки, при этом закупочная комиссия признала заявку соответствующей всем требованиям и согласовала заключение компанией договора с единственным участником закупки, свидетельствуют данные протокола , опубликованного на портале госзакупок.

Согласно данным протокола закупочной комиссии, договор о сыскных услугах компания заключит с индивидуальным предпринимателем Федоровым Ярославом Борисовичем из Москвы. Общая стоимость договора составит не более 15 млн 532,5 тыс. рублей с НДС исходя из следующих единичных расценок: 100 тыс. рублей за поиск одной единицы грузового или пассажирского автотранспорта, 130 тыс. — одной единицы дорожно-строительной техники, 80 тыс. — одной единицы железнодорожного подвижного состава; 20 тыс. рублей за устный опрос одного физического лица (гражданина или должностного лица) в рамках сбора информации о должнике; 120 тыс. рублей за наведение справок в отношении одного юридического и 110 тыс. — одного физического лица; 30 тыс. рублей за внешний осмотр одного строения, помещения либо другого объекта; 7 тыс. рублей в час за наблюдение одним экипажем за одним объектом.

Услуги будут предоставляться в течение одного года с даты заключения договора.



Напомним, ГТЛК — крупнейший российский лизингодатель.