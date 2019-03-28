Закон о налоговых льготах для многодетных семей, также упрощающий взаимодействие с налоговыми органами, принят Государственной думой в третьем, окончательном чтении.

Таким образом, для граждан, воспитывающих трех и более детей, база по налогу на имущество уменьшится на величину кадастровой стоимости 5 кв. м квартиры и 7 кв. м жилого дома на каждого ребенка. Также многодетные семьи будут иметь право на вычет «шести соток» при определении налоговой базы по земельному налогу.

Пенсионерам и предпенсионерам налоговые службы будут самостоятельно, без заявлений от налогоплательщиков, начислять льготную сумму имущественных налогов. При этом налогоплательщики смогут подавать отчетность в один налоговый орган по собственному выбору в пределах одного региона.

Для всех физических лиц вводится 10-процентное ограничение по росту земельного налога, исчисляемого по кадастровой стоимости. При росте кадастровой стоимости участка земельный налог для граждан увеличится не более чем на 10%.