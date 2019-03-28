В Федеральной налоговой службе назвали самые распространенные сферы деятельности среди самозанятых. Соответствующую информацию RT предоставили в пресс-службе ведомства.

Среди пользователей приложения «Мой налог», где регистрируются самозанятые, наиболее популярной областью оказалась перевозка пассажиров (около 20%).

Другие виды деятельности, которые самозанятые чаще всего указывают: сдача квартир в аренду (около 7%), консультирование (5%), репетиторство (4%) и программирование (2%).

В ФНС отметили, что указание вида деятельности самозанятыми при регистрации не является обязательным.

Всего на конец марта 2019 года в качестве плательщиков налога на профессиональный доход было зарегистрировано более 55 тыс. человек, уточнили в пресс-службе ФНС.

В конце ноября прошлого года президент России Владимир Путин подписал законы о проведении налогового эксперимента для самозанятых в нескольких регионах России. Эксперимент проводится в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Как сообщалось ранее, список регионов может быть расширен до конца 2019 года.

