Заявленная в стратегии цель — переход на новый технологический уровень, который позволит банку предложить лучшие сервисы для клиентов, обеспечит бесспорные конкурентные преимущества на меняющемся банковском рынке и станет базой для повышения прибыльности и роста рыночной доли банка.

Новая стратегия Альфа-Банка — стратегия концентрированного роста: сохраняя преемственность задачи по удвоению рыночных позиций, банк сосредоточится на самом главном. «Чтобы быть готовыми к постоянным переменам в банковской отрасли, мы должны непрерывно оставаться на острие технологий и клиентского опыта, — заявил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский. — Наша стратегия очень четко сфокусирована — мы выделили всего три цели, но в них наша амбиция — стать лучшими в стране».

В стратегии Альфа-Банк ставит себе задачу за три года стать лидером по трем направлениям.

Альфа-Банк создаст лучшее мобильное приложение в России . Мобильный банк станет центром взаимодействия с физическими лицами и предпринимателями, в нем будет сосредоточен максимально широкий набор продуктов и сервисов банка, в том числе тех, что сегодня доступны только в отделениях. При этом Альфа-Банк не идет в идеологию mobile only (т.е. развитие только мобильного банка), а будет развивать все каналы взаимодействия с клиентами, руководствуясь принципом mobile first (первоочередной выпуск продуктов для мобильного банка).

. Мобильный банк станет центром взаимодействия с физическими лицами и предпринимателями, в нем будет сосредоточен максимально широкий набор продуктов и сервисов банка, в том числе тех, что сегодня доступны только в отделениях. При этом Альфа-Банк не идет в идеологию mobile only (т.е. развитие только мобильного банка), а будет развивать все каналы взаимодействия с клиентами, руководствуясь принципом mobile first (первоочередной выпуск продуктов для мобильного банка). К 2021 году Альфа-Банк полностью реализует концепцию первого в России безбумажного универсального банка , отказавшись от бумаги в отделениях и бэк-офисе: везде, где это не является требованием законодательства или клиентов. Это будет достигнуто за счет активного использования биометрии и повсеместного внедрения электронной цифровой подписи в клиентские и бэк-офисные операции как физических, так и юридических лиц. У клиентов появится возможность обслуживаться в отделениях без паспорта и карт, только со смартфоном.

, отказавшись от бумаги в отделениях и бэк-офисе: везде, где это не является требованием законодательства или клиентов. Это будет достигнуто за счет активного использования биометрии и повсеместного внедрения электронной цифровой подписи в клиентские и бэк-офисные операции как физических, так и юридических лиц. У клиентов появится возможность обслуживаться в отделениях без паспорта и карт, только со смартфоном. В ближайшие три года банк будет трансформировать сеть отделений в сеть нового поколения, что позволит дать нашим клиентам качественно новый клиентский опыт. Благодаря цифровизации процессов клиенты Альфа-Банка будут обслуживаться в отделениях без паспорта и бумажных документов по всему перечню банковских и инвестиционных продуктов, имея только смартфон.

Ключевые финансовые цели стратегии предусматривают рост клиентского кредитного портфеля до $45 млрд в 2021 году по МСФО, наращивание комиссионного дохода до $1,4 млрд в 2021 году. С 2021 года банк должен полностью покрывать операционные расходы за счет безрисковых доходов.

Рост масштабов бизнеса должен сопровождаться повышением операционной эффективности — показатель CIR в 2021 году будет стабильно не выше 38% — и сохранением высокой прибыльности (ROE ~15%). Это позволит банку устойчиво наращивать капитал — почти до $9 млрд в 2021 году.

Стратегия предусматривает значительный прирост клиентской базы — в 2021 году число розничных клиентов достигнет 7,4 млн человек, клиентов сегмента микро- и малого бизнеса — превысит 600 тысяч, среднего бизнеса — 75 тысяч компаний. Это соответствует росту ~50% в каждом из указанных сегментов.

В розничном кредитовании банк ставит задачу кратного роста портфелей: портфель кредитных карт вырастет в 2 раза, кредитов наличными — в 2,7 раз, ипотека — в 7,5 раз. Такая динамика позволит банку удвоить долю на рынке розничного кредитования — цель ~5,3% в 2021 году.

Кредитование микро- и малого бизнеса вырастет четырехкратно — портфель превысит $1,4 млрд. Темпы роста корпоративно-инвестиционного бизнеса будут соответствовать рыночным с сохранением прибыльности на текущем уровне.

«Локомотивом роста активов банка и его прибыли будет регулярный бизнес: розница, малый и средний бизнес. Два года назад мы взяли курс на удвоение доли рынка в этих сегментах и уже прошли половину пути. В 2018 году розничный кредитный портфель вырос на 76%, в этом году он снова вырастет минимум в полтора раза. Клиентская база физлиц за год увеличилась почти на 20%, корпоративных клиентов — на 25%. В результате в 2021 году вклад регулярного бизнеса в прибыль банка составит 70%. Сейчас эта доля — 50%», — указал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.