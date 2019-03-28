Чистая прибыль Почта Банка по МСФО за 2018 год выросла более чем в три раза и достигла 4,9 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Чистый операционный доход банка составил 40,9 млрд рублей, увеличившись на 53% по сравнению с 2017 годом. Чистый комиссионный доход за отчетный период вырос на 73% по сравнению с прошлым годом — до 24,8 млрд рублей. Активы с начала года увеличились на 45% — до 360 млрд рублей.

За 12 месяцев 2018 года кредитный портфель банка до вычета резервов увеличился на 53% и составил 305 млрд рублей. Объем продаж кредитных продуктов вырос в 1,5 раза и достиг 266 млрд рублей против 180 млрд рублей за 2017 год. А объем выдач кредитов наличными по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 52% и превысил 202 млрд рублей.

Объем срочных вкладов вырос на 71% до 226 млрд рублей. Средства клиентов на сберегательных и текущих счетах увеличились в 2,3 раза — до 89 млрд рублей.

Сеть банкоматов Почта Банка выросла на 17% и насчитывает сегодня более 4,8 тыс. устройств. В отделениях связи в рамках развития эквайрингового проекта Почты России в 2018 году банк установил 28,8 тыс. платежных терминалов. Число активных пользователей каналов дистанционного банковского обслуживания увеличилось в 2,1 раза с начала года и составило 3,8 млн человек. Объем платежей и переводов в дистанционных каналах за 12 месяцев прошлого года составил почти 42,2 млрд рублей.

По онлайн-заявкам за 12 месяцев 2018 года банк выдал кредитов и кредитных карт на сумму более 52 млрд рублей — в 1,8 раза больше, чем за 2017 год.