Информационные технологии (IT) назвали наиболее привлекательной отраслью для работы 34% студентов и выпускников ведущих российских вузов, говорится в исследовании агентства Changellenge, которое опросило более 6 тыс. человек из 30 ведущих вузов страны.

Работа в сфере консалтинга привлекает 30% опрошенных, реклама и маркетинг — 21%. Чуть менее привлекательны у молодых специалистов России финансы (19%), сфера искусств и развлечений (18%) и банки (17%). Студенты и выпускники Москвы отдают предпочтение консалтингу перед IT (38% против 32%), сообщает РБК.

Студенты и выпускники, получившие образование по бизнес-направлениям, назвали наиболее привлекательными для начала карьеры компании Google, McKinsey & Company, «Яндекс», EY, «Газпром», P&G. Изучающие компьютерные науки, информационные технологии или бизнес-информатику отдали предпочтение «Яндексу», Google, Microsoft, «Лаборатории Касперского», Сбербанку и Mail.ru Group. А выпускники и студенты с техническим образованием считают привлекательными для начала карьеры «Газпром», Google, «Газпром нефть», «Яндекс», «Роснефть» и «Росатом».

При этом в банковской сфере предпочитают работу в Сбербанке, ВТБ и Альфа-Банке, а в инвестиционном банкинге — в Deutsche Bank, Goldman Sachs и JP Morgan.