Увеличение free float и рост доли «Полюс золото» в индексе MSCI может оказать поддержку акциям компании, считают аналитики «БКС Глобал Маркетс».

В среду, 3 апреля, компания сообщила о продаже 5,13 млн акций, принадлежащих Polyus Gold International Limited Саида Керимова. В итоге доля контролирующего акционера в компании снизилась до 78,6%, а доля акций «Полюса» в свободном обращении увеличилась до 20,5%. По информации ВТБ Капитал, основными покупателями бумаг были инвесторы из Великобритании.

В результате сделки российский миллиардер получил около 390 млн долларов, при том, что бумаги «Полюса» были проданы по цене ниже рынка. По оценке БКС, дисконт размещения составил 6.6% к уровню закрытия на Лондонской фондовой бирже в среду. Это вызвало глобальную распродажу бумаг золотодобывающей компании. В четверг, 4 апреля акции «Полюс золото» на торгах упали в цене почти на 4%.

Однако аналитики настроены более оптимистично. Как отмечают в БКС, текущая цена бумаг компании выглядит привлекательной для покупки. Они прогнозируют рост котировок бумаг «Полюса» до 55 долларов. На данный момент GDR компании в Лондоне торгуются в диапазоне 37,7—40,4 доллара. По расчетам аналитиков, увеличение доли компании в индексе MSCI Russia окажет ее бумагам дополнительную поддержку.

«Повышение коэффициента обеспечит притоки в размере 25 млн долларов только из фондов ETF», — подсчитал аналитик «БКС Глобал Маркетс» Кирилл Чуйко.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, уже в мае в результате очередной ребалансировки индекса доля «Полюса» должна вырасти с приблизительно 1,1% до 1,3%, что должно привести к притоку в акции компании как минимум 8 млн долларов со стороны пассивных фондов.

«Активные инвесторы, конечно, не обязаны корректировать свои позиции вслед за изменением структуры индекса, но если они решат это сделать, приток их средств в акции «Полюса» будет как минимум в несколько раз больше, чем приток со стороны пассивных фондов», — говорится в комментариях инвестбанка.