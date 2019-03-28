В новом приложении предусмотрен широкий функционал для работы со счетами: платежи контрагентам и в бюджет, удобный просмотр остатков и выписок по счетам, создание и подписание платежей, созданных в «Интернет-Банке», формирование шаблонов, а также проведение повторных платежей.

В приложении реализован онлайн-сервис «Светофор», который автоматически анализирует контрагента, выдает актуальную информацию о нем и на основании официальных данных присваивает цветовую индикацию, соответствующую разной степени благонадежности контрагента.

Отдельное внимание уделено вопросам безопасности: при осуществлении платежей через мобильное приложение используется электронная подпись PayControl (создается в одноименном приложении) которая обеспечивает удобство подтверждения документов и безопасность совершаемых трансакций.

Мобильное приложение «Vbank Бизнес» доступно для скачивания в онлайн-магазинах App Store и Google Play.