Данный инструмент позволяет российскому экспортеру получить оплату за отгруженный товар сразу без отсрочек, без рисков, связанных с внешнеэкономической деятельностью, и без требований по залогу.

Сделка о предоставлении финансирования на сумму 21,6 млн рублей заключена с компанией «ИСРАТЭК С» – производителем и экспортером высококачественных полимерных упаковочных пленок. Средства предоставлены компании под уступку денежного требования к покупателю продукции – нерезиденту из Республики Беларусь.

Риски, связанные с дебиторской задолженностью клиента, застрахованы российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций «ЭКСАР». Таким образом, экспортный факторинг обеспечивает дополнительные оборотные средства клиенту без увеличения кредитной нагрузки, минимизирует риск неоплаты товара покупателем и способствует уверенному выходу компании на внешние рынки.

«Мы уверены в большом потенциале экспортного факторинга как инструмента, нацеленного на развитие бизнеса в странах дальнего и ближнего зарубежья, – отмечает директор департамента корпоративного бизнеса банка «Возрождение» Антон Филякин. – Именно поэтому «Возрождение» вошел в число немногих банков, реализовавших такого рода сделку совместно с агентством «ЭКСАР», с которым нас объединяет активная позиция в поддержке экспортно ориентированного малого и среднего бизнеса».