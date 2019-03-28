Банк «Возрождение» запустил мобильное приложение «Vbank Бизнес» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для работы с платежами.

В приложении реализован также сервис «Светофор», который автоматически анализирует контрагента, выдает актуальную информацию о нем и на основании официальных данных присваивает цветовую индикацию, соответствующую разной степени благонадежности контрагента.

При осуществлении платежей используется электронная подпись PayControl, которая обеспечивает удобство подтверждения документов и безопасность совершаемых трансакций.