Банк «Уралсиб» предлагает предпринимателям подключение онлайн-кассы, эквайринга на персональных условиях и бесплатное открытие расчетного счета по одной заявке на сайте во всех регионах присутствия банка, кроме Республики Башкортостан.

Поставщик онлайн-касс ЗАО «Калуга-Астрал» предлагает «Стационарный» набор кассы для розничных магазинов, «Курьер» – для предприятий с выездной торговлей, «Интернет-магазин» – для розничных и интернет-магазинов.

При этом при покупке онлайн-кассы клиент получает услугу по передаче фискальных данных в подарок.