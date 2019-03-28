Банк «Союз» воспользовался услугой Национального бюро кредитных историй (НБКИ) «Обработка запросов заказчика в банк данных ФССП России» для оперативной проверки физических лиц, обратившихся за розничными кредитными продуктами, на предмет наличия в их отношении исполнительных производств.

Кредиторам будет предоставлен доступ к информации об исполнительном производстве в отношении заемщика, включая номер и дату его возбуждения. При этом можно узнать реквизиты исполнительного документа, выяснить сумму непогашенной задолженности, определить координаты подразделения ФССП и судебного пристава-исполнителя, а также дату и основание завершения исполнительного производства, говорится в сообщении НБКИ.

По словам заместителя директора департамента по защите активов банка «Союз» Максима Коваленко, важными преимуществами сервиса НБКИ стали также удобство его интеграции в банковскую систему принятия решений о выдаче кредитов, быстрота и точность получения информации, а также минимальные затраты на автоматизацию.