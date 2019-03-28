Переход на новый технологический уровень, который станет базой для повышения прибыльности и роста рыночной доли Альфа-Банка, является целью стратегии развития банка до 2021 года, утвержденной советом директоров кредитной организации.

Таким образом, банк ставит себе задачу за три года стать лидером по трем направлениям, говорится в сообщении Альфа-Банка.

Кредитная организация планирует создать лучшее мобильное приложение в России, в котором будет сосредоточен максимально широкий набор продуктов и сервисов банка, в том числе тех, что сегодня доступны только в отделениях. При этом Альфа-Банк будет развивать все каналы взаимодействия с клиентами по принципу первоочередного выпуска продуктов для мобильного банка.

Также к 2021 году Альфа-Банк намерен полностью реализовать концепцию первого в России безбумажного универсального банка, отказавшись от бумаги в отделениях и бэк-офисе: везде, где это не является требованием законодательства или клиентов, за счет активного использования биометрии и повсеместного внедрения электронной цифровой подписи.

При этом банк будет трансформировать сеть отделений в сеть нового поколения для качественно нового клиентского опыта. Благодаря цифровизации процессов клиенты Альфа-Банка будут обслуживаться в отделениях без паспорта и бумажных документов по всему перечню банковских и инвестиционных продуктов, имея только смартфон.

Новый уровень цифровизации процессов позволит кратно быстрее обслужить клиентов и увести все рутинные операции в онлайн-каналы, пояснил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

К тому же финансовые цели стратегии предусматривают рост клиентского кредитного портфеля до 45 млрд долларов в 2021 году по МСФО, наращивание комиссионного дохода до 1,4 млрд долларов. С 2021 года банк должен полностью покрывать операционные расходы за счет безрисковых доходов. Рост масштабов бизнеса должен сопровождаться повышением операционной эффективности, что позволит банку устойчиво наращивать капитал — почти до 9 млрд долларов в 2021 году.

Стратегия предусматривает значительный прирост клиентской базы: в 2021 году число розничных клиентов достигнет 7,4 млн человек, клиентов сегмента микро- и малого бизнеса — превысит 600 тыс., среднего бизнеса — 75 тыс. компаний.

В розничном кредитовании портфель кредитных карт должен вырасти в два раза, кредитов наличными — в 2,7 раза, ипотеки — в 7,5 раза. Кредитование микро- и малого бизнеса вырастет четырехкратно — портфель превысит 1,4 млрд долларов.