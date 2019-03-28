В законопроекте об «ипотечных каникулах» не будет предусмотрена возможность гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, воспользоваться этим правом несколько раз в течение всего срока действия кредита, сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.

«В документе сохранен срок «ипотечных каникул» в 6 месяцев», — пояснил Журавлев.

Таким образом, законопроект устанавливает шестимесячный льготный период, в течение которого оказавшимся в трудной жизненной ситуации заемщикам будет предоставлена возможность приостановить выплаты по ипотеке либо уменьшить их размер. Таким правом смогут воспользоваться люди, потерявшие работу, получившие инвалидность I и II группы, потерявшие кормильца, временно потерявшие трудоспособность, а также семьи, чей доход сократился более чем на 30%. Рассматривать обращения граждан о введении ипотечных каникул банки должны будут в течение пяти дней. Нормы будут распространены на тех, у кого уже есть ипотечные кредиты, и на тех, кто оформит их уже после вступления закона в силу.