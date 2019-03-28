В приложении «Мой налог» появился сервис Pay2Me, который поможет самозанятым при решении вопросов с разблокировкой переводов в их пользу от физических и юридических лиц.

По словам CTO Pay2Me Михаила Мангушева, если банк заблокировал денежный перевод, то компания предоставит информацию о регистрации его в качестве самозанятого и что полученный перевод является фискализированным доходом и у него будет уплачен налог.

На текущий момент Pay2Me разрабатывает функционал, в рамках которого при выводе дохода на банковский счет или карту будет отправляться в автоматическом режиме специальное оповещение о том, что это доход самозанятого и он фискализирован. В электронном документе будут содержаться все необходимые данные, которые позволят банку идентифицировать клиента Pay2Me как самозанятого и оперативно проверять его перевод на соответствие требованиям регулятора и финмониторинга.

Продукт Pay2Me был разработан на платформе международной платежной системы WalletOne. Все платежи проводит РНКО «Единая касса» на основании банковской лицензии. Сервис Pay2Me является партнером эксперимента для самозанятых, реализуемого Федеральной налоговой службой.