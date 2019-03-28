В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России. Он, в частности, предполагает блокировку активов «двух или более» крупнейших российских банков. Под ограничения могут попасть Сбербанк , ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк и Газпромбанк.

В проекте предусмотрена и более мягкая мера — ужесточение или запрет на открытие счетов в этих банках.

Кроме того, документ предполагает запрет на сделки с российским суверенным долгом и на любые инвестиции в энергетический сектор. Также предполагается блокировать активы иностранцев, которые инвестируют российский энергетический рынок.

Ограничения предлагается внести до подтверждения того, что Москва не «вмешивалась в американские выборы минимум два цикла подряд».